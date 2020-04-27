اخبار العالم

أطباء كوبا يكافحون كورونا في جنوب أفريقيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطباء كوبا يكافحون في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

أطباء كوبا يكافحون كورونا في جنوب أفريقيا

متابعات_ الخليج 365

أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الإثنين، أن أكثر من 200 من العاملين بالمجال الصحي في كوبا وصلوا إلى جنوب أفريقيا لمساعدتها في مواجهة (كوفيد- 19).

 

ومن المقرر نشر 217 من العاملين بالمجال الطبي ومنهم أطباء وعلماء وخبراء طبيون في أقاليم بجنوب أفريقيا، الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب أن طلب رامافوسا من نظيره الكوبي ميجل دياز التدخل.

 

Advertisements

 

ووفقاً لبيانات المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن جنوب أفريقيا سجلت أكثر من 4500 حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

وكانت جنوب أفريقيا خضعت لإجراءات إغلاق لبضعة أسابيع لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما كان له تداعيات خطيرة على الاقتصاد.

 

وأرسلت كوبا لأعوام الآلاف من الأطباء إلى الخارج للمساعدة في الأزمات الصحية، مثل وباء الإيبولا في غرب أفريقيا، وقدم أطباء كوبيون هذا العام المساعدة في إيطاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أطباء كوبا يكافحون كورونا في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا