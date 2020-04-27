شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آل جابر: اتفاق الرياض يمثل حلا عمليا لحفظ استقرار اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن اتفاق الرياض يمثل حلاً عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية.



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وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر أن بيان التحالف بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن يأتي إثر اعلان المجلس الانتقالي تأكيداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دوليًا، ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.

وتابع: لطالما حرصت المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن على الشعب اليمني الشقيق، وتعمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق و على تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ، وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار.