تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.79 جنيه للبيع.



وطلبت الحكومة المصرية رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل عاجل لمدة عام، إلى جانب الحصول على حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لمساعداتها في مواجهة التداعيات الناتجة عن وباء كورونا المستجد والتي أثرت سلبا على صناعة السياحة العالمية، إلى جانب التراجع المتوقع في تحويلات المغتربين مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وفق البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، أنه تقرر تعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد، ليصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك بدلا من 10 آلاف، وإلى 20 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي بدلا من 5 آلاف.

وأشار البيان إلى أن هذا التعديل يأتي "رغبة في التيسير على المصريين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المعظم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و10 حالات وفاة.

وارتفع بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.

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جاء أعلى سعر للدولار لدى بنك الكويت الوطني عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، تلاه بنك مصر إيران للتنمية عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وهيمن سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر.

وتكرر السعر في بنوك التجاري الدولي والشركة المصرفية العربية والأهلي الكويتي وعودة والعربي الأفريقي والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي والمشرق وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني والمصرف المتحد.

وجاء أقل سعر للدولار على شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وسجل اليورو 16.95 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.38 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.88 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.