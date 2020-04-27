حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.



أمطار خفيفة على السواحل

وذكرت أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

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رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد

أما طقس شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارًا ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعلى جنوب الصعيد، فالطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيف إلى معتدل

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، على القاهرة، فإن الصغرى 16 والعظمى 28، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25، أما شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 30