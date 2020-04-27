شكرا لقرائتكم بيلوسي تؤيد بايدن.. "سيكون استثنائياً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في تصريح عبر الفيديو الاثنين، تأييدها المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق، جو بايدن. وقالت بيلوسي "اليوم، يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة، لأنه سيكون رئيساً استثنائياً".

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