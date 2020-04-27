وزير التعليم عن امتحانات الثانوية: "اللي خايف من كورونا يستنى السنة الجاية"

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قلق وخوف الطلاب وأولياء الأمور من امتحانات الثانوية العامة زطلب بعضهم تأجيلها أو استبدالها باختبارات في ظل انتشار وباء كورونا قائلا:" الوزارة تعمل على تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020، وتوريد أجهزة التعقيم والتطهير والبوابات المعقمة والكمامات، مطمئنًا الطلاب وأولياء الأمور، بشأن الإجراءات الوقائية التي سيتم إتباعها أثناء عقد تلك الامتحانات في ظل مخاوف فيروس كورونا.

وأضاف شوقي خلال رسالة صوتية لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، أنه سيتم توزيع كمامات بشكل يومي على الطلاب، فضلًا عن تعقيم الفصول قبل وبعد عقد الامتحانات، وكذلك توزيع أدوات معقمة يرتديها الطلاب في أقدامهم فضلًا عن مراعاة تباعد المسافات بين الطلاب، مشيرًا إلى أن كل هذا سيتم اعتماده للحفاظ على الطلاب، وفي حالة خوف أولياء الأمور، فعليهم أن ينتظروا العام المقبل.

وزير التعليم: يستحيل استبدال امتحانات الثانوية العامة باختبارات القدارات

وتابع:" امتحانات القدارت من اختصاصات وزارة التعليم العالي، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها وليست قضيتها ولا اختصاصها، متابعًا: “نقدم للتعليم العالي شهادة بنسبة تحصيل الطالب للدرجات التي يحصل عليها، ولكي يكون هناك امتحان قدرات لكل كلية فهذا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، واستحالة عقد امتحانات قدرات وتضمن فرص التكافؤ في هذا الوقت القصير”.



وأضاف شوقي، خلال رسالة صوتية للطلاب وأولياء الأمور، أن امتحان القدرات يساوي بين الطالب الذي لم يفعل شيئا على مدار 12 عامًا وبين من اجتهد، متابعًا: “كده اللي هيكون مسموح له بدخول كليات الطب والهندسة، 600 ألف طالب، لم يدخلوا امتحانات الثانوية العامة”.