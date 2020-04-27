النشرة: حواجز لقوى الأمن وأمن الدولة بحاصبيا وعودة أصحاب المحال والمؤسسات إلى العمل

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "مع دخول المرحلة الأولى من خطّة الإغلاق التدريجي الّتي أقرّتها الحكومة يومها الأوّل حيّز التنفيذ، والمقرّر أن تستمرّ حتّى العاشر من أيار المقبل، كَثّفت ​قوى الأمن الداخلي​ و​أمن الدولة​ في فصيلة حاصبيا دورياتهما، وأقامتا حواجز ثابتة وظرفيّة على الطرقات وعند مداخل القرى لمراقبة الحركة وتوجيه المواطنين، والتأكيد عليهم ضرورة التقيّد بالتدابير والإجراءات الوقائيّة ضمن التعبئة العامة، مع التشديد على ارتداء الكمّامات بشكل إلزامي والمحافظة على النظافة والابتعاد عن التجمعات والحفاظ على المسافة المطلوبة مع الشخص الآخر؛ وكذلك لجهة التقيد بشروط السلامة لركّاب السيّارات".

ولفت إلى أنّ "في جولة في سوق حاصبيا الرئيسي، بدت الحركة شبه طبيعيّة مع عودة أصحاب المحال والمؤسّسات و​المصانع​ الّتي شملها قرار الاعفاء إلى العمل، بعد إقفال طيلة الفترة الماضية التزامًا بقرارات التعبئة العامة، لا سيما وأنّ العديد منهم وَجدوا في ذلك متنفّسًا لتجاوز الأوضاع الحياتيّة والمعيشيّة الصعبة الّتي تتحكّم بهم؛ مع تأكيدهم التقيّد بالتدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة خطر تفشّي فيروس "كورونا".