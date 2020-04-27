نزيه نجم: الامور باتت واضحة أكثر بالنسبة الى ملف الكهرباء

أعلن النائب ​نزيه نجم​ أن ​لجنة الاشغال العامة​ و​الطاقة​ و​المياه​ اجتمعت في ​مجلس النواب​ مع وزير الطاقة ​ريمون غجر​ وشركتي siemens وgeneral electric ، لافتا الى أن الامور باتت أكثر وضوحا.

وقال: عُرضت علينا خطة ونتأمل أن نصل الى نتيجة لنقول بالتالي للبنانيين أنه خلال 20 شهرا من الممكن أن يحصلوا على كهرباء 24/24.

وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير أن يمضي مذكرة تفاهم مع الشركتين وهي غير ملزمة للحكومة، مشيرا الى أن غجر وعد بتقديم النتائج هذه المفاوضات خلال اسبوع.

بدوره، قال غجر: ما نحاول القيام به هو تصوّر لحل المشكلة من خلال انشاء معامل جديدة بأسعار جيدة كي لا نحمل المواطن العبء ونعمل على خطة للوقت المطلوب لنصل الى الحل الدائم.