نزيه نجم: الامور باتت واضحة أكثر بالنسبة الى ملف الكهرباء

أعلن النائب نزيه نجم أن لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه اجتمعت في مجلس النواب مع وزير الطاقة ريمون غجر وشركتي siemens وgeneral electric ، لافتا الى أن الامور باتت أكثر وضوحا.
وقال: عُرضت علينا خطة ونتأمل أن نصل الى نتيجة لنقول بالتالي للبنانيين أنه خلال 20 شهرا من الممكن أن يحصلوا على كهرباء 24/24.
وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير أن يمضي مذكرة تفاهم مع الشركتين وهي غير ملزمة للحكومة، مشيرا الى أن غجر وعد بتقديم النتائج هذه المفاوضات خلال اسبوع.
بدوره، قال غجر: ما نحاول القيام به هو تصوّر لحل المشكلة من خلال انشاء معامل جديدة بأسعار جيدة كي لا نحمل المواطن العبء ونعمل على خطة للوقت المطلوب لنصل الى الحل الدائم.
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