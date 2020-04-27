بارك رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي للبنان واللبنانيين استرداد ادارة قطاع الخليوي والخير لقدام.
اضاف كرامي في تصريح له عبر سائل التواصل الاجتماعي قائلا "كل الدعم لوزير الاتصالات المهندس طلال حواط في ادارة قطاع الخليوي، وهي خطوة اولى في مسيرة الاصلاح وايقاف الهدر".
وكانت مصادر مقربة من وزير الاتصالات طلال حواط اكدت أن الأخير "قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات".
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل كرامي: مبروك للبنان واللبنانيين استرداد ادارة قطاع الخليوي والخير لقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.