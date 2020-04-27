فيصل كرامي: مبروك للبنان واللبنانيين استرداد ادارة قطاع الخليوي والخير لقدام

بارك رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ ل​لبنان​ واللبنانيين استرداد ادارة ​قطاع الخليوي​ والخير لقدام.

اضاف كرامي في تصريح له عبر سائل التواصل الاجتماعي قائلا "كل الدعم لوزير الاتصالات المهندس طلال حواط في ادارة قطاع الخليوي، وهي خطوة اولى في مسيرة الاصلاح وايقاف الهدر".

وكانت مصادر مقربة من وزير الاتصالات طلال حواط اكدت أن الأخير "قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات".