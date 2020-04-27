كشف طبيب قضاء جبيل وسام سعادة، أنّ "نتائج فحوصات الـ"PCR" الـ144، الّتي أجرتها وزارة الصحة العامة في مركز الرعاية الصحيّة الأوليّة وفي مستوصف العاقورة يوم الجمعة الماضي، جاءت كلّها سلبيّة، ولم تسجَّل أي حالة إيجابيّة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد".
وتمنّى سعادة على جميع المواطنين "الالتزام بالإرشادات الصحيّة الّتي تصدر عن وزارة الصحة، خصوصًا لجهة التعقيم ووضع الكمّامات والقفّازات في تنقّلاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب قضاء جبيل: نتائج فحوصات الـPCR الـ144 التي أجرتها وزارة الصحة الجمعة جاءت كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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