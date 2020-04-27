النشرة: دوريات لمراقبي وزارة الاقتصاد على سوق الجملة ومحال بيع الخضار ببعلبك

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، أنّ "وفدًا من ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ وبدعوة من وزير الاقتصاد ​راوول نعمه​ وبمؤازرة دوريّة من ​أمن الدولة​، جال على سوق خضار الجملة ومحال بيع الخضار في بعلبك".

ولفت إلى أنّ "الوفد ضمّ ممثّلتي وزارة الاقتصاد رنا أيوب ورهام الحاج سليمان، اللتين اطّلعتا على أسعار تسليم الخضار و​الفواكه​ لمحال المفرق، وتحقّقتا من أسعار التسليم بناءً لفواتير الشراء، وتمّ توجيه إنذارات في حال عدم الالتزام بالأسعار بناءً لفواتير شراء المنتجات الزراعيّة".

وأكّدت أيوب أنّ "الجولة تأتي بناءً لتوجيهات نعمه ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة موسى كريم، للتأكّد من أسعار تسليم المفرق"، مركّزةً على أنّ "الحملة مستمرّة في ما يتعلّق بالمواد الغذائيّة والخضار".

أمّا سليمان فشدّدت على "أهميّة المتابعة باحتساب نسب الأرباح، على ألّا تتخطّى العشرة بالمئة"، مشيرةً إلى "أنّنا اتّصلنا بدوريات موازية من المراقبين للمتابعة، تلافيًا لحصول أي تلاعب".