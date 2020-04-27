ميشال ضاهر: مقولة "عفا الله عما مضى" ما بقى تمشي

اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "مقولة "عفا الله عما مضى" ما بقى تمشي. والمطلوب فتح كافة الملفات من دون استثناء: الاشغال العامة، الاتصالات، الطاقة، المالية، مجلس الانماء والاعمار، مجلس الجنوب، الهندسات المالية وغيرها".
اضاف قائلا "أرجو من الشعب اللبناني أن يتوحّد حول مطلب واحد: "المحاسبة"، وما حدا فوق راسو خيمة حتى نبني بلد".
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