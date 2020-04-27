ميشال ضاهر: مقولة "عفا الله عما مضى" ما بقى تمشي

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "مقولة "عفا الله عما مضى" ما بقى تمشي. والمطلوب فتح كافة الملفات من دون استثناء: الاشغال العامة، ​الاتصالات​، ​الطاقة​، المالية، ​مجلس الانماء والاعمار​، ​مجلس الجنوب​، الهندسات المالية وغيرها".

اضاف قائلا "أرجو من ​الشعب اللبناني​ أن يتوحّد حول مطلب واحد: "المحاسبة"، وما حدا فوق راسو خيمة حتى نبني بلد".

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