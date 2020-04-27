عطالله: خروج حزبين من الحكومة وتهريب اموال من المصارف ادى لانهيار الليرة

اشار الوزير السابق غسان عطالله ردّا على مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي لتقديم ورقة اصلاحية، الى انه "غريب هذا التناقض يقولون أنهم معارضة أيمتا كانوا معارضة؟ وماذا عارضوا؟ فليذكروننا"، ولفت الى ان الحزب الاشتراكي عاث فسادا في وزارة المهجرين. اضاف "نحن مستعدون لكشف حساباتنا المصرفية في لبنان والخارج، والسؤال هل قيادات الحزب الاشتراكي تستطيع القيام بذلك؟".
واعتبر عطالله في حديث تلفزيوني، ان حضور الدولة في منطقة الجبل يعطي الناس الراحة والامان، والحضور اليوم للجيش في منطقة الشوف شبه معدوم. ولفت الى ان الشعب اللبناني امام خيارين اما الصمود والاستمرار لكشف المستور، والا ستبقى الطبقة الحاكمة في السلطة ويورثون السلطة لابنائهم.
ولفت الى ان خروج حزبين من الحكومة وتهريب اموال من المصارف ادى لانهيار الليرة امام الدولار، ولو كنا في دولة اخرى كانت وجهت اتهامات بالخيانة العظمة، ولماذا حتى الساعة خناك خوف من اعلان عن الاسماء التي هربت الاموال للخارج؟. ونحن طلبنا من حاكم مصرف لبنان تقديم المعطيات التي يملكها، وهو لا يجاوب على اي استفسار ولا يقدم اي معلومات.
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