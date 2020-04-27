عطالله: خروج حزبين من الحكومة وتهريب اموال من المصارف ادى لانهيار الليرة

اشار الوزير السابق ​غسان عطالله​ ردّا على ​مؤتمر​ ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لتقديم ورقة اصلاحية، الى انه "غريب هذا التناقض يقولون أنهم معارضة أيمتا كانوا معارضة؟ وماذا عارضوا؟ فليذكروننا"، ولفت الى ان ​الحزب الاشتراكي​ عاث فسادا في ​وزارة المهجرين​. اضاف "نحن مستعدون لكشف حساباتنا المصرفية في ​لبنان​ والخارج، والسؤال هل قيادات الحزب الاشتراكي تستطيع القيام بذلك؟".

واعتبر عطالله في حديث تلفزيوني، ان حضور ​الدولة​ في منطقة الجبل يعطي الناس الراحة والامان، والحضور اليوم للجيش في منطقة الشوف شبه معدوم. ولفت الى ان ​الشعب اللبناني​ امام خيارين اما الصمود والاستمرار لكشف المستور، والا ستبقى الطبقة الحاكمة في ​السلطة​ ويورثون السلطة لابنائهم.

ولفت الى ان خروج حزبين من ​الحكومة​ وتهريب اموال من ​المصارف​ ادى لانهيار الليرة امام ​الدولار​، ولو كنا في دولة اخرى كانت وجهت اتهامات بالخيانة العظمة، ولماذا حتى ​الساعة​ خناك خوف من اعلان عن الاسماء التي هربت الاموال للخارج؟. ونحن طلبنا من حاكم مصرف لبنان تقديم المعطيات التي يملكها، وهو لا يجاوب على اي استفسار ولا يقدم اي معلومات.

