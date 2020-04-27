كركي شكر وزير الداخلية على استثناء مستخدمي الصندوق من قرار تقييد حركة انتقالهم بسياراتهم

شكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​، وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ على "استثناء مستخدمي الصندوق من قرار تقييد حركة السيارات الاستثنائي المعمول به حاليا"، متمنيا العمل على "تأمين العناصر الأمنية اللازمة لتأمين الحماية في بعض مراكز الصندوق نظرا للضرورة بسبب الأوضاع الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

واشار بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، الى انه "بعد صدور المذكرة رقم 46/ أ. م/ 2020 تاريخ 25/ 4/ 2020 عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي والتي استثنت موظفي ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ من تقييد حركة سيرهم بسياراتهم الى مراكز عملهم بشكل يؤمّن استمرارية المرفق العام، كما يؤمّن معاملات المواطنين التي ترتدي طابع العجلة في ظل الاجراءات المتخذة من قبل ​الحكومة​ لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ وبما يتفق مع قرار الحكومة بالمعنى".