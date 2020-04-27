فقيه استمع إلى عمال غب الطلب في مياه الجنوب ووعد بالمساعدة

استقبل رئيس ​الاتحاد العمالي​ العام بالإنابة ​حسن فقيه​ والأمين العام ​سعد الدين صقر​ قبل ظهر اليوم، لجنة ​عمال غب الطلب​ في مصلحة مياه لبنان الشمالي الذين يبلغ عددهم 370 عاملا وكان عرض للمشكلة المتعلقة بدوامهم المجتزأ وأجورهم المحسومة، بعد تطبيق قرار التعبئة العامة.

وأكد الاتحاد العمالي تبنيه الكامل لحقوقهم ومطالبهم، واعدا بالمراجعة فيها مع مختلف الجهات الرسمية، مشددا على حقهم بالانتساب إلى نقابة موظفي وعمال المصلحة، واذا تعذر ذلك، العمل على انشاء نقابة خاصة بهم ترعى شؤونهم ومطالبهم. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات حتى التوصل الى حقوقهم.

وكان الوفد زار ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ التي تبنت مطالبه، مؤكدة أنها سوف تطرحها يوم غد في اجتماع ​مجلس الوزراء​.