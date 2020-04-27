اعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان بأن "جميع قطعات قوى الامن الداخلي الإقليمية على كافة الأراضي اللبنانية باشرت بتنفيذ مضمون تعميم حاكم مصرف لبنان "وسيط رقم 553" بتاريخ 27/04/2020 بناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية، وهي تعمل على توقيف الصرافين غير المرخّصين، والصرافين المرخّصين الذين يخالفون هذا التعميم وختم محلاتهم بالشمع الأحمر".
مع الإشارة إلى أنه ولغاية الآن تم توقيف أكثر من 10 صرافين، والإجراءات مستمرة في ملاحقة باقي المخالفين.
وكان مصرف لبنان قد اصدر تعميما جديدا حمل الرقم 553 الى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه الى التقيد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مباشرة تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان وتوقيف أكثر من 10 صرافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.