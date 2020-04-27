قوى الأمن: مباشرة تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان وتوقيف أكثر من 10 صرافين

اعلنت المديـرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان بأن "جميع قطعات ​قوى الامن الداخلي​ الإقليمية على كافة الأراضي اللبنانية باشرت بتنفيذ مضمون تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ "وسيط رقم 553" بتاريخ 27/04/2020 بناءً لإشارة ​النيابة العامة التمييزية​، وهي تعمل على توقيف الصرافين غير المرخّصين، والصرافين المرخّصين الذين يخالفون هذا التعميم وختم محلاتهم بالشمع الأحمر".

مع الإشارة إلى أنه ولغاية الآن تم توقيف أكثر من 10 صرافين، والإجراءات مستمرة في ملاحقة باقي المخالفين.

وكان مصرف لبنان قد اصدر تعميما جديدا حمل الرقم 553 الى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه الى التقيد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية.