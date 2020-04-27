النشرة: أمن الدولة تقفل محال الصيرفة كافة في شتورا وتختم بعضها بالشمع الأحمر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنّ "عناصر ​المديرية العامة لأمن الدولة​ أقفلوا محال الصيرفة كافّة في ​شتورا​، وختموا بعضها بالشمع الأحمر". وكان "مصرف لبنان" قد أصدر يوم أمس تعميمًا ينصّ على أنّه "على مؤسسات الصرافة كافّة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونيّة والإداريّة، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001، بحق المخالفين: أوّلًا، التقيّد استثنائيًّا بحدّ أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ليرة لبنانية، وثانيًا الإمتناع عن إجراء أيّة عمليّة صرف لا تراعي الحدد الأقصى المُشار إليه في البند رقم 1 من ھذه المادّة".

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