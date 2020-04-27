بلدية كوكبا أعفت جميع المشتركين في مولدات الكهرباء من فاتورة شهر نيسان

أصدرت بلدية كوكبا في قضاء ​حاصبيا​، قرارًا أعفت بموجبه جميع المشتركين في ​مولدات الكهرباء​ من الفاتورة عن شهر نيسان الحالي، وذلك شعورًا معهم في ظلّ الأوضاع الحياتيّة والمعيشيّة الصعبة الّتي فرضتها التعبئة العامة.

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