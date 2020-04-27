بلدية كوكبا أعفت جميع المشتركين في مولدات الكهرباء من فاتورة شهر نيسان

أصدرت بلدية كوكبا في قضاء حاصبيا، قرارًا أعفت بموجبه جميع المشتركين في مولدات الكهرباء من الفاتورة عن شهر نيسان الحالي، وذلك شعورًا معهم في ظلّ الأوضاع الحياتيّة والمعيشيّة الصعبة الّتي فرضتها التعبئة العامة.
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