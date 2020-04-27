غادة عون طلبت من غجر إذن ملاحقة في حق الفغالي وحليس

طلبت النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ إذن ملاحقة من وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ في حق كل من المديرة العامة في ​وزارة​ النفط اورور الفغالي ورئيس المنشآت النفطية ​سركيس حليس​ على أثر تغيبهما عن جلسة الإستماع في قضية ​الفيول​ المغشوش رغم تبلغهما الموعد بالطرق القانونية.

كما أصدرت عون بلاغ بحث وتحر في حق كل من صاحب شركة ZR energy تيدي زينا رحمة ومدير الشركة ابراهيم لتغيبهما عن الحضور.