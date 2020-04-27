غادة عون طلبت من غجر إذن ملاحقة في حق الفغالي وحليس

طلبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إذن ملاحقة من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في حق كل من المديرة العامة في وزارة النفط اورور الفغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس على أثر تغيبهما عن جلسة الإستماع في قضية الفيول المغشوش رغم تبلغهما الموعد بالطرق القانونية.
كما أصدرت عون بلاغ بحث وتحر في حق كل من صاحب شركة ZR energy تيدي زينا رحمة ومدير الشركة ابراهيم لتغيبهما عن الحضور.
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