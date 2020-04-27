أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 991 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 91 ألفًا و472 حالة لغاية الآن، ولكن توفي 96 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 5806 حالات".
ولفت جهانبور في تصريح صحافي، إلى أنّ "432 ألف و329 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" فی أنحاء البلاد كافّة حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 96 وفاة و991 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 91472 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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