رشق عبوات المياه واعتداء على القوى الامنية في زوق مصبح

عمد عدد من المحتجين على اوتوستراد زوق مصبح على القوى الامنية وعناصر الجيش اللبناني بعبوات المياه. وقد حصل تدافع وتراشق كلامي بين المحتجين على اثر ذلك.
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