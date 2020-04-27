رشق عبوات المياه واعتداء على القوى الامنية في زوق مصبح

عمد عدد من ​المحتجين​ على اوتوستراد ​زوق مصبح​ على ​القوى الامنية​ وعناصر ​الجيش اللبناني​ بعبوات ​المياه​. وقد حصل تدافع وتراشق كلامي بين المحتجين على اثر ذلك. إضغط للمزيد

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