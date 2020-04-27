LBC: وزير الاتصالات قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل ادارة الشركتين لوزارة الاتصالات

اكدت مصادر مقربة من وزير الاتصالات ​طلال حواط​ أن الأخير "قرر مباشرة اجراءات استلام قطاع ​الخلوي​ ونقل ادارة الشركتين ل​وزارة الاتصالات​". كما أكدت المصادر نفسها للـ"LBCI" أن "حواط قرر البدء باعداد دفتر شروط جديد واقتراحه على ​مجلس الوزراء​ واجراء مناقصة عالمية وفقا للقانون".

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