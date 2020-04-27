أفادت مصادر مطّلعة عبر "الخليج 365" بأنّ "في قضيّة التحقيقات الّتي تجريها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في ملف الـ"فيول أويل" المقدَّم إخبارٌ به من المحامي وديع عقل، سطَّرت اليوم القاضية عون بلاغ بحث وتحرّي بحقّ شركة "ZR energy" وطلبت من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إذن الملاحقة بحقّ رئيس المنشآت النفطيّة سركيس حليس، والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه أورور الفغالي".
ولفتت المصادر إلى أنّ "هؤلاء تمنّعوا عن الحضور إلى التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القاضية عون طلبت من وزير الطاقة إذن ملاحقة بحق رئيس المنشآت النفطية ومديرة عامة النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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