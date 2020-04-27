النشرة: القاضية عون طلبت من وزير الطاقة إذن ملاحقة بحق رئيس المنشآت النفطية ومديرة عامة النفط

أفادت مصادر مطّلعة عبر "​الخليج 365​" بأنّ "في قضيّة التحقيقات الّتي تجريها النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، في ملف الـ"فيول أويل" المقدَّم إخبارٌ به من المحامي ​وديع عقل​، سطَّرت اليوم القاضية عون بلاغ بحث وتحرّي بحقّ شركة "ZR energy" وطلبت من وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ إذن الملاحقة بحقّ رئيس المنشآت ​النفط​يّة ​سركيس حليس​، والمديرة العامة للنفط في ​وزارة الطاقة والمياه​ ​أورور الفغالي​".

ولفتت المصادر إلى أنّ "هؤلاء تمنّعوا عن الحضور إلى التحقيق".