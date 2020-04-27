كشفت مصادر أهليّة في ريف محافظة ​دير الزور​، لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" أنّ "مجهولين هاجموا آليّة "هامر" تقلّ جنوديَين أميركيّين أثناء توجّههما من حقل العمر إلى حقل التنك، حيث عُثر على العربة مدمّرة ومحروقة بشكل كامل في ريف المحافظة الشرقي، ولا أثر للجنديَّين الأميركيَّين داخلها؛ ولا يزال مصيرهما مجهولًا إلى الآن".

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كانت هذه تفاصيل خبر سانا: إختفاء جنديين أميركيين بريف دير الزور الشرقي بعد هجوم على آليتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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