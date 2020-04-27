أكّدت​قيادة الجيش اللبناني​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "احترامها حقّ التظاهر"، داعيةً ​المتظاهرين​ إلى "عدم ​قطع الطرقات​ والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادة الجيش أكدت احترامها حق التظاهر: لعدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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