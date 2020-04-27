وزارة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا ما يرفع العدد الى 710

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 3 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي منذ بداية الازمة في 21 شباط الفائت الى اليوم في 27 نيسان 2020 الى 710 اصابات.
ولفتت في بيانها الى انه تم تسجيل 3 حالات بين المقيمين خلال الساعات الـ 24 الفائتة، ولم يتم تسجيل اي حالة بين الوافدين.
وذكرت انه تم تسجيل 145 حالة شفاء نهائي من الفيروس منذ بداية الازمة، بالمقابل بقي عداد الوفيات على 24 حالة اثر عدم تسجيل اي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
يذكر بأن وزارة الصحة قامت بـ1540 فحص عشوائي في المناطق خلال الساعات الـ24 المنصرمة.
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