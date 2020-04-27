ارسلان: كل الهجمات المنظّمة على عون ودياب هي لذرّ الرماد في العيون

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "كل الهجمات المنظّمة على ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ هي لذرّ الرماد في العيون بهدف تغطية موبقاتهم وسياساتهم المالية المتبعة على مدى أكثر من ثلاثين سنة". إضغط للمزيد

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