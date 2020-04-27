النشرة: معظم محال الصيرفة في صيدا أقفلت أبوابها وأمن الدولة أوقفت صرافَين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ جالت في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في صيدا، حيث تتواجد محال الصيرفة، من أجل مراقبة مدى الالتزام بتعميم "​مصرف لبنان​" لجهة سعر صرف ​الدولار​، بعدما شهد صباحًا ارتفاعًا ملحوظًا إذ تجاوز العسر عتبة الـ4000 ليرة لبنانية للدولار، فيما كان تعميم حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ قد قيّد صرفه بسعر أقصاه 3200 ليرة لبنانية".

ولفت إلى أنّ "القوى الأمنية ألزمت محال الصيرفة في المدينة على التعامل بسعر صرف الدولار عند 3200 ليرة، الأمر الّذي أثار اعتراض عدد من الصيارفة، فأقفل أغلبيّتهم محالهم، فيما جرى توقيف اثنين منهم".

وذكّر بأنّ "عددًا من ناشطي "حراك صيدا" كانوا قد نظّموا ليلًا ​مسيرة​ احتجاج في منطقة القياعة، استنكارًا للغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار، وقد هتفوا ضدّ سلامة".