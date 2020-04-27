331 وفاة "بكوفيد-19" في إسبانيا خلال 24 ساعة

أحصت اسبانيا الاثنين 331 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، بارتفاع طفيف عن حصيلة الأحد حين سجلت 288 وفاة، كما أعلنت وزارة الصحة الاسبانية.
وبذلك ترتفع الحصيلة الاجمالية في اسبانيا التي تسجل ثالث أعلى عدد وفيات في العالم، الى 23 ألفا و521 وفاة. وقد بدأت البلاد الاحد تخفيف اجراءات الاغلاق وسمحت للاطفال بالخروج للعب للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.
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