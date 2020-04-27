331 وفاة "بكوفيد-19" في إسبانيا خلال 24 ساعة

أحصت ​اسبانيا​ الاثنين 331 وفاة إضافية ب​فيروس كورونا​ المستجد في 24 ساعة، بارتفاع طفيف عن حصيلة الأحد حين سجلت 288 وفاة، كما أعلنت ​وزارة الصحة​ الاسبانية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الاجمالية في اسبانيا التي تسجل ثالث أعلى عدد ​وفيات​ في ​العالم​، الى 23 ألفا و521 وفاة. وقد بدأت البلاد الاحد تخفيف اجراءات الاغلاق وسمحت للاطفال بالخروج للعب للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.