الرئيس عون التقى دياب ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الخدمة المدنية

التقىرئيس الجمهورية ​ميشال عون​، رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في ​قصر بعبدا​. كما التقى الرئيس عون بحضور دياب، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس إدارة التفتيش المركزي ورئيسة الهيئة العليا للتأديب، وبحث معهم في الأوضاع الإداريّة والوظيفيّة والماليّة في الإدارات والمؤسّسات العامة وسُبل مكافحة الفساد.

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