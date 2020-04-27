دياب باجتماع مكافحة الفساد: الفساد متضخّم في لبنان ويتمتّع بحماية السياسة والسياسيين​​​​​​​

اشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الى ان "الكل يعرف أن ​الفساد​ متضخّم في ​لبنان​، ويتمتّع بحماية ال​سياسة​ والسياسيين، و​الطوائف​ ومرجعياتها. لكن، وعلى الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في ​الدولة​، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء.

اضاف رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع الوزاري - الاداري لمكافحة الفساد في قصر بعبدا، "أدعوكم اليوم لورشة جدية، للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلّة على أحد، ومن دون تدخّل السلطة السياسية، لم يعد ممكناً الاستمرار في نهج التراخي".