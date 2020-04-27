اشار رئيس الحكومة حسان دياب الى ان "الكل يعرف أن الفساد متضخّم في لبنان، ويتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها. لكن، وعلى الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء.
اضاف رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع الوزاري - الاداري لمكافحة الفساد في قصر بعبدا، "أدعوكم اليوم لورشة جدية، للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلّة على أحد، ومن دون تدخّل السلطة السياسية، لم يعد ممكناً الاستمرار في نهج التراخي".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب باجتماع مكافحة الفساد: الفساد متضخّم في لبنان ويتمتّع بحماية السياسة والسياسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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