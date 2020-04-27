بيلوسي تعلن تأييدها للمرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في تصريح عبر الفيديو الاثنين تأييدها المرشح الديموقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن. وقالت بيلوسي "اليوم، يسرني أن اؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لانه سيكون رئيسا استثنائيا".

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