تشريد 200 مهاجر بسبب حريق بجزيرة ساموس اليونانية

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أصبح 200 مهاجر الاثنين بلا مأوى بعد نشوب حريق في مخيم جزيرة ساموس المزدحم حيث تضررت عدد من الخيم، حسبما أفادت وزارة الهجرة اليونانية.

وصرح مانوس لوغوتيس الأمين العام لوزارة الهجرة المسؤول عن استقبال اللاجئين لوكالة فرانس برس "أصبح 200 شخص بدون مأوى".

وبحسب المعلومات الأولية، لم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا. وأوضح لوغوتيس أن النيران اشتعلت مساء الأحد "خلال مشادات داخل (المخيم بين طالبي اللجوء)".

وذكرت منظمة "متطوعي ساموس" غير الحكومية على موقعها الاكتروني أن حريقين اندلعا تباعاً في ساموس الأول "خلف التجهيزات الطبية" والثاني في المساء حيث "اشتعلت النيران في العديد من الحاويات والخيم".

ويكتظ مخيم ساموس باللاجئين، على غرار المخيمات في الجزر الخمس لبحر إيجه، قبالة تركيا، حيث يعيش نحو 7 آلاف شخص في حين تبلغ طاقته الإستيعابية 650 فقط.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفعت حدة التوتر في مخيمات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس، التي تأوي 19 ألفاً و300 شخص أي ستة أضعاف قدرتها، وبخاصة منذ أن فرض عليهم العزل للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

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ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من المنظمات غير الحكومية الحكومة اليونانية إلى تخفيف الضغط عن هذه المخيمات ونقل طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي لليونان.

ولكن الحكومة أوضحت أنه، بسبب تمديد تدابير العزل حتى 4 مايو، سيتم تاجيل خطة نقل 2300 طالب لجوء كانت مقررة في منتصف أبريل.

وبداية أبريل، نشب حريق في مخيم فيال الواقع في جزيرة خيوس بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف اثر وفاة امرأة عراقية تعيش فيه، واتى على مرافق خدمة اللجوء الأوروبية ومطعم وخيم والعديد من الحاويات المجهزة للسكن.

وعزا بعض اللاجئين وفاة العراقية إلى إصابتها بفيروس كورونا لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

وأظهرت فحوص أجريت لمئتي طالب لجوء، في البر الرئيسي لليونان، إصابتهم بالفيروس، ولكن لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن في الجزر، علما انه لم يجر أي اختبار هناك.