تايلند تعلن تسجيل 9 حالات إصابة بكورونا

بانكوك: أعلنت تايلند اليوم الإثنين تسجيل تسع إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا (كوفيد -19) وحالة وفاة واحدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 2931 إصابة و52 حالة وفاة.
قال دكتور تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا التابع للحكومة، إنها المرة الأولى منذ بدء تفشي المرض في يناير الماضي التي لم يتم فيها تسجيل انتقال محلي للعدوى بين الإصابات الجديدة في بانكوك.
من بين الحالات الجديدة، تم ربط ثلاث حالات بالحالات السابقة، وكانت حالتان قد وصلتا من الخارج وخضعتا للحجر الصحي، وتم تسجيل أربع حالات في إقليم يالا في جنوب البلاد، حيث تقوم السلطات بفحص السكان بشكل صارم بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في تايلند
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