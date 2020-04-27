منع دخول "العمالة المجمعة" للوقاية من كورونا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – (أ ش أ)

أكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، أن المحافظة تتخذ يوميًا كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مشيرًا إلى أنه جرى منع دخول العمالة المجمعة الوافدة إلى المحافظة ، والتي تعمل في عدة مجالات كالبناء ورصف الطرق والزراعة.

وأضاف أن هناك إجراءات مشددة فرضت على الشركات الزراعية التي تقع في "الفرافرة والعوينات"، والتي تحتاج إلى عمالة بشرية بأعداد كبيرة، حفاظًا على انتظام عملها واستثماراتها، لافتا إلى إن هذه الإجراءات تشمل الالتزام بكافة أساليب الوقاية والسلامة والتطهير والتعقيم المستمر وإجراء كشف حراري على الأفراد وإلزام الشركات بإصدار شهادات تفيد بأن العمالة لديها "غير مخالطة" وغير مصابة بفيروس "كورونا" وأنه لا يتم السماح لهذه العمالة بالدخول إلى القرى السكنية، والالتزام بمقر عملها في الشركة المنوط العمل بها فقط.

وقال إنه جرى إيقاف جميع الأتوبيسات التي تقل المواطنين من محافظات الوجه البحري إلى مركز الفرافرة والداخلة، وذلك خشية انتقال المرض من أي حالات مصابة، كما جرى تركيب 7 بوابات تعقيم على المنافذ والكمائن الرئيسية للمحافظة.