مستشفى بنها الجامعي يؤكد "سلبية 13 مسحة" من الأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى بنها الجامعي، سلبية 13 مسحة جرى أخذها من الأطقم الطبية بالمستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه، وظهرت النتائج سلبية دون تسجيل إصابات جديدة.

وأكد المستشفى، في بيان له، أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية، من أولوية الإدارة القصوى، وجرى إعلان عدد من الإجراءات الصارمة التي جرى اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان، وكمامات طبية كما جرى شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية.

كان مستشفى بنها الجامعي أعلن إصابة 16 حالة من الطاقم الطبي في المستشفى بفيروس كورونا المستجد.