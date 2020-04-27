السويس للأسمنت تخفض مرتبات الإدارة العليا بنسبة تصل لـ30% بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت شركة السويس للأسمنت إنها اتفقت مع الإدارة العليا للشركة على تخفيض رواتبها خلال الربع الثاني من العام، لمواجهة الأزمة التي تمر بصناعة الأسمنت وكذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الإدارة اتفقت على تخفيض رواتبها بنسبة 30% للعضو المنتدب، وبنسبة 20% لأعضاء اللجنة الإدارية العليا، خلال الربع الثانى من عام 2020، وذلك من أجل خفض التكاليف في مثل هذه الظروف.

وبحسب البيان: "تمر صناعة الأسمنت في مصر منذ السنوات القليلة الماضية، بأوقات غاية في التحدي، سببها الزيادة المفرطة في المعروض من الأسمنت مع استمرار انخفاض الطلب عليه، وهو ما كان له تأثير على مجموعة السويس للأسمنت".

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وأضافت أن الشركة سجلت نتائج مالية سلبية خلال الفترات الماضية، وذلك بسبب العوامل السلبية المذكورة، إلا إنها تمكنت من الحِفاظ على تواجدها بالسوق، وذلك بفضل دعم شركة هايدلبرج سيمنت، التي تُعد من أكبر منتجى الأسمنت فى العالم.

وبحسب البيان: "ساهمت أزمة جائحةُ فيروس كورونا المستجد في جعل ظروف السوق أكثر تعقيدا، حيث تأثر الطلب وارتفعت التكاليف، بل إنها أثرت على شركة هايدلبرج سيمنت، شريكنا الرئيسي، حيث إضطرت إلى إغلاق فروعها فى كثير من البلدان إغلاقا تاما، مع استمرار تعرض الفروع الأخرى لتحديات شديدة".

وقالت الشركة إنها اتفقت على خفض رواتب الإدارة العليا، مشيرة إلى أن هذه إشارة أخرى إلى إلتزام إدارة الشركة بإجراء مزيد من خفض التكاليف، من أجل تأمين مستقبل مجموعة السويس للأسمنت، وتأكيد تضامنها مع الشركة الأم هايدلبرج سيمنت.