رئيس الحكومة للمسئولين: أي مخالفة بناء تنزل على الأرض فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مجموعة من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتوقف رئيس الوزراء في الطريق، قبل بدء تفقده محور الفريق إبراهيم العرابي (ترعة الطوارئ سابقاً)، الذي تم الانتهاء منه؛ لمتابعة مشروع إنشاء ١٣٤ عمارة سكنية بجوار استاد السلام، والتي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان كبديل لتسكين أهالي مناطق العشوائيات، وكلَّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروع، الذي يُعد علامة مميزة لجودة الحياة بالمنطقة.

وخلال مرور رئيس الوزراء على المحور تصادف وجود أعمال إزالات للمباني المخالفة، فوجه رئيس الوزراء بإزالة كل هذه المخالفات بالكامل على الفور، كما شدَّد على ضرورة إزالة جميع المباني المخالفة بالكامل وتسويتها بالأرض، وليس الاكتفاء بهدم عدد من الأعمدة، قائلاً للمحافظ: "أي مخالفة بناء تنزل على الأرض فوراً"، وتحول المخالفة إلى النيابة العسكرية، فلن نسمح بأي مخالفة بناء جديدة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل جولته، أن الحكومة عازمة على المُضي قدماً بخطوات حثيثة لتعويض الفترة الماضية؛ بسبب تداعيات فيروس " كورونا"، وما يقترن بها من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية؛ لكننا الآن يتعين علينا جميعاً في كل مواقع العمل والإنتاج أن نواصل جهدنا للانتهاء من تنفيذ كل المشروعات القومية، وبأسرع وقت.

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وخلال تفقده لمحور الفريق إبراهيم العرابي (الطوارئ سابقًا) الذي انتهت من تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي الهيئة حول مكونات مشروع المحور، حيث أشاروا إلى أنه يتكون من اتجاهين بطول 13,5 كم وبعرض 50م (طريق رئيسي 3 حارات مرورية بعرض 10,8 م، بالإضافة إلى طريق خدمة بحارتين مروريتين، وطبان أسفلتي بعرض 8,9 م، إلى جانب 2 رصيف مشاة بعرض 2,5 م) لكل اتجاه، كما يشمل المحور 8 كبارٍ: تقاطع شارع بيرتي، وتقاطع جمال عبد الناصر، وتقاطع شارع مصطفى كامل، وتقاطع شارع إسبيكو، وتقاطع طريق الجبل الأصفر، وتقاطع ترعتي الطوارئ، وتقاطع طريق بلبيس، وكوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي اتجاه القاهرة/ القاهرة.

وأشار مسؤولو الهيئة الهندسية إلى رفع 4 ملايين من مخلفات عضوية من المحور قبل عملية التطوير، كما تم رفع 2,5 مليون متر من الأتربة.

وفي ما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال الطرق بمحور الفريق إبراهيم العرابي، فقد أوضح مسؤولو الهيئة الهندسية أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل أعمال الطرق في جميع التقاطعات، وتشمل تقاطع جسر السويس حتى تقاطع بيرتي بطول 1,9كم، وتقاطع بيرتي حتى تقاطع جمال عبدالناصر بطول 2,1كم، ومن تقاطع جمال عبدالناصر حتى تقاطع الدائري بطول 1,4كم، ومن تقاطع الدائري حتى تقاطع مصطفى كامل بطول 1,1كم، ومن تقاطع مصطفى كامل حتى تقاطع إسبيكو بطول 1,5كم، ومن تقاطع إسبيكو حتى تقاطع الجبل الأصفر بطول 1كم، ومن تقاطع الجبل الأصفر حتى تقاطع ترعتي الطوارئ بطول 0,8كم، ومن تقاطع ترعتي الطوارئ حتى تقاطع طريق بلبيس الصحراوي بطول 2,6كم.

وتمت الإشارة إلى أنه يتم حاليًّا تطوير شارع جسر السويس، الذي تعمل الهيئة الهندسية على تطويره، وذلك من منطقة الألف مسكن حتى محطة عدلي منصور، وستكون هناك ٥ حارات مرورية في كل اتجاه وأماكن انتظار للسيارات.