محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات : تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ميدان التحرير؛ كما سيقوم بتفقد أعمال تطوير مثلث ماسبيرو. يأتي ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء لتفقد مواقع العمل للمشروعات القومية وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية على العاملين بالمواقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.