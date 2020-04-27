وزارة الصحة العراقية: قد نلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل

أكد وكيل وزارة الصحة العراقية، جاسم الفلاحي، اليوم الإثنين، أن الحكومة قد تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل، إذا ما وجدت تهديدًا كبيرًا على حياة

الناس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال: "كل الاحتمالات مفتوحة، ويعتمد ذلك على التقييم اليومي لخارطة الانتشار الوبائي، ونحن نتابع نسب الإصابات والشفاء،

وعلى إثر ذلك نقرر".

وأضاف: "في حال وجدنا تهديدًا كبيرًا على حياة

الناس وعدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية، فإننا بكل تأكيد سنتجه إلى اتخاذ إجراء يحافظ على حياة الناس".