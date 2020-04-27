أكد وكيل وزارة الصحة العراقية، جاسم الفلاحي، اليوم الإثنين، أن الحكومة قد تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل، إذا ما وجدت تهديدًا كبيرًا على حياةالناس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال: "كل الاحتمالات مفتوحة، ويعتمد ذلك على التقييم اليومي لخارطة الانتشار الوبائي، ونحن نتابع نسب الإصابات والشفاء،وعلى إثر ذلك نقرر".
وأضاف: "في حال وجدنا تهديدًا كبيرًا على حياةالناس وعدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية، فإننا بكل تأكيد سنتجه إلى اتخاذ إجراء يحافظ على حياة الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة العراقية: قد نلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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