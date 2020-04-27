لافروف: جائحة كورونا كشفت مدى ترابط دول العالم ببعضها

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن من أهم عبر جائحة فيروس كورونا، أنها كشفت بشكل جلي مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال لافروف، اليوم الإثنين، خلال محاضرة افتراضية ألقاها لطلاب معهد

العلاقات الدولية في موسكو: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية".

وتابع: "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح

بل وبمنتهى الوضوح لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء وفي كافة مجالات الحياة المعاصرة".

وكان لافروف أشار في وقت سابق إلى تعاظم دور الدول في ظروف جائحة كورونا، وشدد على أن ذلك يظهر بوضوح في جميع أنحاء العالم.