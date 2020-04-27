أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، عن تسجيل 96 وفاة جديدة و991 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وفقًا لموقع روسيا اليوم. ، وفقًا لموقع روسيا اليوم. قالت الوزارة إنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 91472، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الاجمالي إلى 5806. ما يرفع العدد الإجمالي إلى 91472، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الاجمالي إلى 5806.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. تسجيل 96 وفاة و991 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.