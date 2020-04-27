جونسون: نقترب من نهاية المرحلة الأولى للمعركة مع كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أن المملكة المتحدة بدأت تقترب من نهاية المرحلة الأولى من الصراع مع فيروس كورونا المستجد، وفقًا لسكاي نيوز.

وقال بوريس جونسون في أول خطاب له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا: "نصل إلى نهاية المرحلة الأولى من الصراع مع كورونا. نحقق تقدما في تقليل أعداد الإصابات بالمرض".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن عودة الحياة إلى طبيعتها ستكون تدريجية، مشيرا إلى أنه

"سيتم اتخاذ قرارات صعبة، ولا يمكن للحكومة أن تحدد الآن مدى سرعة حدوث ذلك".

وأكد جونسون أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات بشأن رفع الإغلاق خلال الأيام القليلة القادمة، واعدا الشعب البريطاني بـ"الشفافية" في هذا المجال.

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وأشار جونسون إلى أن بريطانيا "بدأت في تغيير اتجاه انتشار الوباء"، مشيرا إلى أن "الاستعدادات جارية حاليا بما يسمح لنا

بالفوز بالمرحلة الثانية من هذه المعركة".

وعاد رئيس الوزراء البريطاني إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا، إذ قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة.

وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية، بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية، وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 152 ألفا و840 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 20 ألفا و732 شخصا.