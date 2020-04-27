إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 3 ملايين

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم الـ 3 ملايين شخص، بحسب موقع "Worldometer" المعني باحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء.



وأظهر الموقع وصول عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 3 ملايين و3 آلاف و352 إصابة.



وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بـ 987 ألفا و322 حالة.



تلتها إسبانيا بـ226 ألفا و629، وإيطاليا بـ 197 ألفا و675، وفرنسا بـ162 ألفا و100، وألمانيا بـ 157 ألفا و770، وبريطانيا بـ 152 آلاف و840، وتركيا بـ110 آلاف و130 إصابة.



أما بالنسبة للصين التي انتشر منها الفيروس إلى العالم، فقد بلغ عدد الإصابات في برها الرئيسي 82 ألفا و830 حالة.



وحتى صباح الإثنين، توفي أكثر من 207 ألفا، بسبب فيروس كورونا، فيما تعافى ما يزيد على 882 ألفا، حسب موقع "Worldometer".





الأناضول



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