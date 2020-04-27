كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تحتل المرتية الثالثة بعد الصين وأمريكا في الإنفاق العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2019 زيادة بنسبة 3.6 في المائة في الإنفاق العسكري العالمي عند 1،917 مليار دولار، وهو أكبر نمو سنوي منذ عام 2010، حيث أن الخصمين اللدودين الهند والصين اللتين تشتركان في حدود يبلغ طولها 4057 كيلومترًا، من بين أكبر المنفقين العسكريين في عام 2019، ووفقًا للبيانات الصادرة عن مركز أبحاث دولي.

الصين والهند، اللتان أنفقتا 261 مليار دولار (بزيادة 5.1٪) و 71.1 مليار دولار (بزيادة 6.8٪) في 2019 على جيوشهما، على التوالي، هما ثاني وثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة ، التي أنفقت 732 دولارًا مليار على الدفاع،

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في بيانات نشرت، اليوم الاثنين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وللمرة الأولى، كانت دولتان آسيويتان من بين أعلى ثلاث دول من حيث النفقات العسكرية. ومع ذلك، فقد نسب باحث كبير في SIPRI Siemon T. Wezeman إلى التوترات والتنافس بين الهند وباكستان والصين باعتبارهما "المحركين الرئيسيين لزيادة إنفاقها العسكري".

Advertisements

كشف تقرير المعهد الهندي لباكستان أن الإنفاق العسكري الباكستاني المنافس لباكستان ارتفع بنسبة 70 في المائة خلال العقد الماضي ليصل إلى 10.3 مليار دولار. وزاد الإنفاق العسكري في الهند خلال نفس الفترة الزمنية بنسبة 37 في المائة.

على الرغم من تدهور الأوضاع المالية، ازداد العبء العسكري الباكستاني من 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 4.0 في المائة في عام 2019 بينما انخفض العبء العسكري الهندي إلى 2.4 في المائة من 2.7 على مدار العقد.

تشترك الهند في حدود يبلغ طولها 4057 كيلومترًا مع الصين وحدود بطول 3323 كيلومترًا مع باكستان. وقال قائد البحرية الهندية الأدميرال كارامبير سينج، ردًا على تشديد الصين المتزايد على أسطولها البحري، إن على البحرية الهندية أن ترى كيف يمكنها أن تطابق "نية" الصين ، نظرا لميزانيتها المحدودة ومواردها.

وأبرز قائد البحرية وجود الصين المتزايد في منطقة المحيط الهندي، مع ست إلى ثماني سفن حربية في المنطقة في أي وقت، وأضاف أن علاقاتها مع باكستان لا تزال تشكل تهديدا للهند. ومع ذلك، حتى مع وجود فجوة تبلغ حوالي 200 مليار دولار بين الإنفاق العسكري الهندي والإنفاق الصيني، فقد أثبتت استعدادها ضد منافستها مرارًا وتكرارًا.