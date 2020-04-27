كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تتجاوز الصين في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسجل 87,147 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في روسيا عن 6،198 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين، مقابل 6،361 في اليوم السابق، مما رفع عدد الإصابات الوطنية بالفيروس إلى 87،147.

وقال المركز الروسي للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، إنه تم تأكيد 50 حالة وفاة أخرى لمرضى الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وفي عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة، تجاوزت روسيا الصين القارية، التي أبلغت عن إجمالي 82,830 حالة، اليوم الاثنين.

وقد أشارت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، إلى أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية، في تقرير لها: "تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار للفيروس التاجي في الاتحاد الروسي. وخلال اليوم الأخير تم إجراء 139 ألف اختبار".