كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بنجلاديش تعيد تشغيل بعض مصانع الملابس.. والهند تناقش تخفيف القيود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت السلطات في بنجلاديش افتتاح أكثر من 500 مصنع للملابس، والتي تزود العلامات التجارية العالمية، اليوم الاثنين بعد إغلاق استمر لمدة شهر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بينما نمت الدعوات في الهند لتخفيف إغلاقها مما تسبب في ألم اقتصادي عميق.

وقال محمد حاتم، نائب رئيس اتحاد مصنعي ومصدري ملابس التريكو في بنجلاديش: "نحن نتأكد من أن العمال يرتدون كمامات، ويغسلون الأيدي عند المدخل، ويخضعون لفحص درجة الحرارة، ويحافظون على المسافة البعيدة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "حاتم"، أن المنافسين لبنجلاديش مثل فيتنام والصين وكمبوديا استأنفوا عملياتهم بالفعل. أبلغت بنجلاديش عن أكثر من 5000 حالة إصابة بفيروس كورونا و 145 حالة وفاة.

سمح لمصنعي الملابس في العاصمة البنجالية، دكا، ومدينة شيتاجونج الساحلية باستئناف العمل. بعض أكبر شركات الملابس في العالم بما في ذلك Gap Inc و Zara-مالك Inditex و H&M مصدر الإمدادات من بنجلاديش.

وحذرت مجموعات الصناعة في هذا القطاع، الذي يضم حوالي 4000 مصنع يوظف 4.1 مليون عامل، من أن الإغلاق قد يتسبب في خسارة البلاد 6 مليارات دولار من عائدات التصدير هذا العام المالي.

في الهند، حيث من المقرر أن ينتهي الإغلاق الصارم لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في 3 مايو، بدأ رئيس الوزراء ناريندرا محادثات مع رؤساء وزراء الولايات الـ 28 في البلاد لاتخاذ قرار بشأن القيود التي يجب أن تظل سارية.

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وقال أشوك جيلوت، رئيس وزراء ولاية راجستان الغربية في الهند، إن أي تمديد للحظر المفرط قد يؤدي إلى تجويع الناس، وينبغي على الحكومة أن تسمح ببدء النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل تأثرًا. ولم تبلغ حوالي 300 مقاطعة من مقاطعات الهند البالغ عددها 730 عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "لا استطيع أن اقول كم من الناس سيموتون بسبب كورونا، ولكن إذا استمر الوضع، سيموت الناس من الجوع".

ووفقاً للبيانات الحكومية الصادرة، اليوم الاثنين، فإن لدى الهند 27891 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وهي ثاني أكبر كمية في آسيا بعد الصين. وقتل حتى الآن 872 شخصا.

وتقول الحكومة، إن الإغلاق يعني أن مضاعفة الحالات يستغرق الآن 10 أيام ، مقارنة بـ 3.6 أيام في الشهر الماضي.

وقال وزير الصحة هارش فاردان: "الوضع في البلاد يتحسن. مناطق النقاط الساخنة يتم تحويلها إلى مناطق ليست بها نقاط ساخنة".

وأبلغت دولة جزر المالديف في المحيط الهندي عن ارتفاع في الحالات، معظمها بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع في العاصمة ماليه. وقالت الحكومة، إن 200 حالة مؤكدة في البلاد، وعدد كبير منهم عمال بنجلاديشيون مهاجرون.