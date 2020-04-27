كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر أستراليا.. الملايين يحملون تطبيق تتبع فيروس كورونا بعد إطلاقه بساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سارع نحو مليوني شخص في أستراليا إلى تنزيل تطبيق مصمم لمساعدة العاملين في المجال الطبي وحكومات الولايات على تتبع الاتصالات الوثيقة لمرضى فيروس كورونا الجديد COVID-19، حيث ارتفعت درجة موافقة رئيس الوزراء سكوت موريسون على استجابته للوباء.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، إن 1.89 مليون أسترالي قاموا بتنزيل تطبيق التتبع CovidSafe حتى الساعة 1600 (0600 بتوقيت جرينتش)، اليوم الاثنين، أي أكثر من 7٪ من سكان البلاد. جاءت التنزيلات القريبة من مليوني عملية تنزيل في غضون 16 ساعة من إطلاق التطبيق، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكتب "هانت" في تغريدة له على "تويتر": "سيساعد هذا الجهد على حماية أنفسنا وعائلاتنا وممرضاتنا وأطبائنا".

كانت أستراليا واحدة من أنجح الدول في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، حيث سجلت 83 حالة وفاة فقط و 6700 حالة، بسبب إغلاق الحدود وقيود الحركة وسياسة البقاء في المنزل. وقد خفض معدل نمو العدوى اليومي إلى أقل من 1٪، منخفضًا من 25٪ التي شوهدت في مارس.

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بدأت بعض الولايات الأسترالية في تخفيف قيود التشتت الاجتماعي وستبدأ أستراليا قريبًا في اختبار الأشخاص بغض النظر عن الأعراض، مع التركيز أولاً على الشباب والعاملين الصحيين.

وقال "موريسون"، إن 40٪ على الأقل من سكان البلاد البالغ عددهم 25.7 مليون نسمة سيحتاجون إلى تنزيل التطبيق.

تأتي الزيادة في التنزيلات في الوقت الذي كشف فيه استطلاع لصحيفة أسترالية، أن "موريسون" يتمتع بأفضل تصنيف موافقة لزعيم منذ نهاية عام 2008.

وأظهر الاستطلاع، أن تصنيف موافقة "موريسون" قفز 27 نقطة منذ الأسبوع الأول من مارس إلى 68٪.

تم تعزيز النتيجة حيث تخلص "موريسون" من الكثير من أيديولوجية حكومته المحافظة للتعهد بإنفاق أكثر من 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك دعم بقيمة 130 مليار دولار أسترالي (83.82 مليار دولار) لأرباب العمل للحفاظ على الموظفين الذين كانوا قد تركوه لولا ذلك.