كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقد أشارت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، إلى أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية، في تقرير لها: "تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار للفيروس التاجي في الاتحاد الروسي. وخلال اليوم الأخير تم إجراء 139 ألف اختبار".

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وشهدت روسيا قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بأكثر من 6.3 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، 6361 إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ السبت (مقارنة مع 5966 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 80949 إصابة.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.