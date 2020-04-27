أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الإثنين، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4115 حالة.
وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 669 حالة، بعد تسجيل 76 حالة تعافي جديدة، كما استقر عدد الوفيات بسبب الفيروس في 161 حالة، حيث لم تسجل أي وفاة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 50 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4115 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.