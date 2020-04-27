عاجل.. 50 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4115

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الإثنين، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4115 حالة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 669 حالة، بعد تسجيل 76 حالة تعافي جديدة، كما استقر عدد الوفيات بسبب الفيروس في 161 حالة، حيث لم تسجل أي وفاة جديدة.